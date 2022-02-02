Канберра, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон настроен «осторожно и оптимистично» к вопросу снятия последних ограничений для открытия международных границ, что разрешит туристам из всех стран мира посещать континент после того, как он остался изолированным от остального мира из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 2 февраля, передает телеканал Sky News.

Австралия. Снимок из космоса NASA

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Премьер-министр страны Моррисон заявил, что ограничения полностью будут сняты «задолго до наступления Пасхи».

«Ключевой вопрос, который я поручил рассмотреть представителям системы здравоохранения при открытии границ для международных рейсов, — это то, какое влияние это может оказать на работу наших больниц», — заявил Моррисон.

Напомним, что ранее Австралия закрыла свои международные границы в марте 2020 года. Сейчас на континент могут попасть только отдельные категории граждан.