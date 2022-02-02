Москва, , 14:25 — REGNUM Максимально допустимая граница госдолга составляет $31,4 трлн. США как никогда близки к этой отметке, такое мнение высказали корреспонденту ИА REGNUM аналитики ИАЦ «Альпари».

Счетчик госдолга США Скриншот страницы i.ytimg.com

"Стоит также добавить, что достижение размера долга в $30 трлн планировалось правительством США только в 2025 году, однако пандемия внесла свои поправки в этот срок.

Более того, в декабре 2021 года Конгресс одобрил предложения минфина США и администрации президента Джо Байдена по повышению потолка госдолга США до $31,4 трлн.

Напомним, что при президенте Дональде Трампе потолок госдолга с 2019 года был ограничен и не увеличивался, однако с августа 2021 года, уже при администрации Байдена потолок госдолга снова начали повышать.

Главным образом столь существенный скачок произошел в связи с предпринятой властями США экстренной мерой поддержки экономики и населения, во время разгара эпидемии коронавируса.

Так, более $5 трлн средств из госбюджета было выделено на финансирование пособий по безработице, поддержку бизнеса и населения страны.

Неудивительно, что у США после такого масштабного увеличения расходов резко вырос бюджетный дефицит, и сегодня требуются дополнительные заимствования.

Дальнейшая перспектива роста госдолга США вызывает опасение у инвесторов и прежде всего — у держателей американский казначейских облигаций.

ФРС США совершила полный разворот курса монетарного цикла, что приведет к неизбежному повышению процентных ставок ФРС, с высокой вероятностью, уже в марте этого года.

В среднесрочной перспективе минфин СШАбудет вынужден занимать средства уже не по околонулевым ставкам, что будет увеличивать и без того сильное давление процентных выплат на расходы бюджета.

А значит, возможны новые повышения потолка госдолга, предела которым пока не видно», — пояснили аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг США впервые превысил $30 трлн — это стало историческим максимумом, о чем свидетельствуют данные американского минфина.

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