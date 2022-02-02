Абу-Даби, , 14:32 — REGNUM Власти Объединённых Арабских Эмиратов настаивают на том, чтобы США активнее вмешались в борьбу с йеменскими хуситами. Об этом 2 февраля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на совместное заявление, сделанное послом ОАЭ в Вашингтоне Юсефом Аль-Отайбой и постоянным представителем Эмиратов при ООН Ланлм Заки Аль-Нусайбой.

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Политики призвали Белый дом внести хуситов в реестр международных террористических группировок.

«В качестве первоочередной задачи Вашингтон должен рассматривать переквалифицирование хуситов в категорию международных террористических организаций. В соответствии с законодательством США, это поможет перекрыть их финансовые маршруты и поставки оружия, не ограничивая гуманитарную помощь йеменскому народу», — заявили дипломаты.