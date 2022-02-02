Джакарта, , 14:23 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 17 895 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 2 февраля в Индонезии зарегистрировано 4 387 286 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки от COVID-19 погибли 25 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 144 373 человек.

Количество активных случаев COVID-19 в Индонезии достигло 94 109.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии раздал прямую денежную помощь уличным торговцам в провинции Северная Суматра.

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