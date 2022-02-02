Жители Австралии устали от правления Скотта Моррисона — депутат
Канберра, 2 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. 1 февраля в эфире телеканала Sky News депутат парламента Австралии от Лейбористской партии Эд Хусик заявил, что, по его мнению, австралийцы «реально устали» от всех «причудливых заявлений», сделанных правительством премьер-министра Скотта Моррисона. По словам парламентария, нынешний глава федерального кабинета министров постоянно делает заявления, не соответствующие действительности.
«Я думаю, что Скотт Моррисон переживает много неприятностей по собственной вине. Я имею в виду, что он всегда делал блестящие заявления, которое противоречили друг другу, и он всегда был готов играть в политические игры», — заявил Хусик в интервью Sky News.
«Я думаю, что люди действительно устали слушать все эти причудливые заявления … которые потом не выполняются … И я считаю, что люди поняли, что он совершенно не подходит для той должности, которую он занимает», — добавил депутат.