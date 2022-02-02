Канберра, 2 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. 1 февраля в эфире телеканала Sky News депутат парламента Австралии от Лейбористской партии Эд Хусик заявил, что, по его мнению, австралийцы «реально устали» от всех «причудливых заявлений», сделанных правительством премьер-министра Скотта Моррисона. По словам парламентария, нынешний глава федерального кабинета министров постоянно делает заявления, не соответствующие действительности.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Я думаю, что Скотт Моррисон переживает много неприятностей по собственной вине. Я имею в виду, что он всегда делал блестящие заявления, которое противоречили друг другу, и он всегда был готов играть в политические игры», — заявил Хусик в интервью Sky News.

«Я думаю, что люди действительно устали слушать все эти причудливые заявления … которые потом не выполняются … И я считаю, что люди поняли, что он совершенно не подходит для той должности, которую он занимает», — добавил депутат.