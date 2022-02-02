Николая II не стоило причислять к лику святых – мнение
Оренбург, 2 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Николая II не стоило причислять к лику святых. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился заместитель председателя Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Вячеслав Моисеев.
Заместитель председателя регионального отделения Союза российских писателей подчеркнул, что несмотря на все зверства, которые совершались во время правления Николая II вопрос о причислении императора к лику святых должна решать только Русская православная церковь.
Напомним, царскую семью причислили к лику святых 14 августа 2000 года. Произошло это на архиерейском соборе Русской православной церкви.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители следственного комитета России исключили возможность спасения кого-то из членов царской семьи. Все 11 человек (Николай Романов, его супруга, их дети и приближенные) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.