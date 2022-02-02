Оренбург, 2 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Николая II не стоило причислять к лику святых. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился заместитель председателя Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Вячеслав Моисеев.

Цитата из х/ф «Агония». Реж. Элем Климов. 1981. СССР Николай II Романов

«Да, царь и его семья приняли мученическую смерть. Однако Николай II был прежде всего главной политической фигурой Российской империи. Но именно политической воли у него и не было: постоянные метания между долгом перед страной и «авось ничего, сойдет как-нибудь», склонность отдавать право решать судьбу России кому попало или вовсе устраняться от решений. Нельзя забыть Кровавое воскресенье, Распутина, вертевшего царской семьей по своему усмотрению, добровольное отречение от престола. Николай II не смог защитить не только Россию, но даже свою собственную семью. Это слабоволие стоило стране миллионов жизней, в том числе жизни царя и его близких.» — отметил Моисеев.

Заместитель председателя регионального отделения Союза российских писателей подчеркнул, что несмотря на все зверства, которые совершались во время правления Николая II вопрос о причислении императора к лику святых должна решать только Русская православная церковь.

Напомним, царскую семью причислили к лику святых 14 августа 2000 года. Произошло это на архиерейском соборе Русской православной церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители следственного комитета России исключили возможность спасения кого-то из членов царской семьи. Все 11 человек (Николай Романов, его супруга, их дети и приближенные) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.