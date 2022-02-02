Смоленск, 2 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Новое уголовное дело возбуждено в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета России. Дело возбудили по материалам прокуратуры и регионального УФСБ по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, в период с 2015 года по декабрь 2021 года ректор вуза предоставил в распоряжения родственников, своих супруги и невестки, помещения в общежитии университета для осуществления предпринимательской деятельности. Вуз доходов от аренды имущества не получал.

Установлено, что на 15 этаже общежития вуза находится помещение, приспособленное под студию по предоставлению коммерческих услуг. Двухкомнатная квартира, в которой располагается студия, предоставлена в пользование супруги ректора, которая использует ее для занятия предпринимательской деятельностью. В помещении на третьем этаже общежития на коммерческой основе организованы игровые мероприятия, организатором которых является невестка ректора университета. Также в одной из комнат оказываются платные услуги по изучению английского языка и сопровождению инвестиционных проектов.

В декабре 2021 года в отношении ректора вуза уже были возбуждены уголовные дела по статьям о присвоении и растрате и по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Сам руководитель вуза находится под стражей.

Следователем по решению суда наложен арест на имущество ректора университета на сумму свыше 5 млн рублей, в том числе на принадлежащий обвиняемому имущественный комплекс в Демидовском районе.