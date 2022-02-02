Кишинёв, , 14:21 — REGNUM Транспортные предприятия Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдавии проведут забастовку в течение трёх дней с 7 по 9 февраля. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба APOTA.

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Протест вызван тем, что министерство инфраструктуры республики отказывается разрешить повысить стоимость проезда в автобусах. Транспортники заявляют, что установленные тарифы не соответствуют реальной ситуации в стране.

«Министерство так и не представило фактические расчеты размера тарифа на транспортные услуги, не утвердило акт об установлении размера тарифа для автовокзала и не отказалось от защиты незаконных транспортных схем», — говорится в сообщении.

В APOTA отметили, что из-за нежелания властей поднять стоимость проезда, автобусы перестанут ходить по многим маршрутам. Тогда жителям придется платить за такси.

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