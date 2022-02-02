Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге для капитального ремонта с 6 февраля закроют второй вестибюль станции метро «Московская». Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Для проведения ремонтных работ, которые продлятся по плану 11 месяцев, приостановит работу на вход и выход пассажиров вестибюль, ведущий к автобусам в аэропорт. На этот период пассажиры смогут спуститься в подземку через вход возле улицы Типанова и Авиационной.

При этом в ГУП «Петербургский метрополитен» обратили внимание пассажиров на то, что вход в первый вестибюль станции «Московская» будет ограничен с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов. В связи с этим пассажиров просят заранее планировать маршрут.

Отметим, в рамках проведения капремонта запланировано восстановление гидроизоляции наклонного хода и реконструкция эскалаторов. Снаружи работники обновят облицовку стен и пола, поменяют сети электричества, системы вентиляции и пожаротушения.

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