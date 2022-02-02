Тирана, , 14:19 — REGNUM Две афганские иммигрантки открыли ресторан в албанском городе Шенджин, пытаясь помочь мигрантам почувствовать себя дома, готовя им афганские блюда.

В ресторане Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Как сообщает «Шафакна», этот ресторанчик, где подают блюда афганской кухни, занимает часть местного ресторана в Шенджине — небольшом городке в Албании. Его открыли Хасиба Этекпал, бывшая журналистка и Нигина, бывшая женщина-прокурор в провинции Гор.

«Когда мы рассказали владельцу местного ресторана о нашей идее, он предоставил нам уголок своего ресторана, даже не попросив арендную плату», — рассказала Хасиба телекаомпании «Аль-Джазира».

Хасиба говорит, что в ресторане подаются блюда афганской кухни, такие как плов Кабули, болани, борани из баклажанов, фасоль и афганские лепешки. Как и в Афганистане, каждое блюдо подается с хлебом.

«Мы открыли этот ресторан три месяца назад, когда увидели, как бежавшие в Албанию афганцы тоскуют по родной кухне, — рассказала Хасиба. — У всех здесь [в центре для беженцев] подавленное настроение, и мы хотели сделать что-нибудь, чтобы вызвать у них улыбку».

По словам Хасибы, с момента открытия ресторана многие албанцы также заинтересовались афганской кухней.

«Отрадно, что албанцы также приходят сюда, чтобы поесть наши блюда, — говорит она. — Я чувствую, что этот ресторан помог нам сблизиться с народом Албании, который встретил нас с распростертыми объятиями».

»Наши клиенты представляют все слои общества Афганистана, — добавила Хасиба. — Общаясь в этом ресторане, они делятся своей болью и надеждами».

Они также наняли еще одну афганскую женщину для приготовления еды, потому что у обеих женщин был ограниченный кулинарный опыт: «Я всегда была так занята, что мне было трудно проводить время на кухне. Но сейчас моя семья радуется, что я провожу хотя бы три дня в неделю на кухне».