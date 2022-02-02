Сарпинский район, Калмыкия, , 14:19 — REGNUM В Калмыкии завершёны поиски пропавшего из Сарпинского психоневрологического диспансера пациента. В посёлке Годжур обнаружено тело мужчины, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР 2 февраля.

Следственный комитет Sledcom.ru

В ведомстве уточнили, что следователями Малодербетовского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало, что искали пропавшего мужчину более двух месяцев. Пациент самовольно покинул психдиспансер вечером 29 ноября 2021 года. В январе 2022 года было возбуждено уголовное дело об убийстве.