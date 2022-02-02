Лондон, , 14:19 — REGNUM Цена на газ в Европе вновь выросла до уровня более $900 за 1 тыс. кубометров в ходе биржевых торгов. Об этом 2 февраля свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $918,2 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости составляет около 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров.

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