Лондон, 2 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе вновь выросла до уровня более $900 за 1 тыс. кубометров в ходе биржевых торгов. Об этом 2 февраля свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $918,2 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости составляет около 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров.