Архангельск, 2 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В центре Архангельска начал работу первый центр экспресс-тестирования на ковид. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Наша задача — снизить нагрузку на поликлиники и как можно быстрее выявлять случаи заражения, чтобы не давать инфекции распространяться дальше. Чтобы сдать тест, обязательно возьмите с собой медицинский полис, паспорт и СНИЛС. Это необходимо для персонификации человека и прикрепления результата анализа на портале Госуслуг. Центр работает круглосуточно. Тесты делают бесплатно», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили более чем у двух тысяч человек.