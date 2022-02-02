Иркутская область, 18 ноября, 2010, 09:19 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, на федеральной трассе М55 Иркутск - Чита опрокинулся "Камаз", перевозящий генератор. Генератор выпал из кузова, скатился под откос и повредил нечетный путь Транссибирской магистрали на участке Слюдянка - Утулик в Иркутской области. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Автомобиль остался на обочине федеральной трассы М55. Генератор перевозили из Бурятии в Красноярский край.

Восстановительный поезд с приступил к освобождению нечетного пути от упавшего генератора. По предварительной информации, поврежден 1 рельс нечетного пути. Проводятся работы по замене поврежденного рельса. Жертв и пострадавших нет. Нарушения движения поездов по Транссибирской магистрали нет, пропуск поездов на аварийном участке осуществляется по четному пути.