Рига, , 14:16 — REGNUM В 2021 году общие потери населения Латвии от действий мошенников в киберпространстве составили 14,6 млн евро. Об этом сообщило Госучреждение страны по безопасности информационных технологий Cert. lv со ссылкой на собственные данные.

Ущерб от инвестиций в сомнительные платформы с 2017 по 2021 год составил более 8,5 млн евро, по ним начато почти 300 уголовных процессов.

Мошенники, звонящие по телефону и выдающие себя за банковских работников, нанесли населению Латвии ущерб в размере более 6,5 млн евро, по этим фактам начато 790 уголовных процессов. Ущерб от действий мошенников, выдающих себя за представителей курьерских служб DPD Latvija и Omniva, составил около 167 000 евро, в целом пострадало 418 человек, было совершено 323 попытки мошенничества.

По словам заместителя руководителя Cert. lv Вариса Тейванса, люди должны проверять, с кем разговаривают, а также не подтверждать сделки, которые сами не планировали.

Он сообщил, что ведутся переговоры с телекоммуникационными компаниями, чтобы снизить возможность подделки мошенниками банковских телефонных номеров.