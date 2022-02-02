Ставрополь, , 14:14 — REGNUM В Ставрополе продолжилась волна сообщений о заложенных бомбах в различных организациях. В администрацию краевой столицы утром 2 февраля поступила информация о минировании здания завода «Люминофор» и медицинского колледжа «Авицена» на проспекте Кулакова.

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Прибывшие незамедлительно по данным адресам службы экстренного реагирования эвакуировали сотрудников завода и студентов и преподавателей колледжа. После проверки специалистов и обследования здания кинологами информация о бомбе не подтвердилась. Эвакуированные вернулись к работе и занятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в краевой столице из-за сообщения о минировании эвакуировали жильцов дома на улице Родосской.

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