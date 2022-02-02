Бухарест, , 14:13 — REGNUM Власти Румынии категорически опровергли появившиеся слухи о намерении официального Бухареста повысить минимальный пенсионный возраст в стране до 70 лет. Об этом 2 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния andrea floris

По словам главы румынского кабинета министров Николае Чукэ, правительство не рассматривало и не намерено рассматривать подобную инициативу.

«Ни в коалиции, ни в кабмине этот вопрос не стоял, — подчеркнул, в частности, он. — Граждане вправе самостоятельно решать, до какого возраста они будут оставаться на своем рабочем месте».

Как отметил министр труда, семьи и социальной политики Румынии Мариус Будай, ранее некоторые политические силы предлагали сократить социальные выплаты для работающих пенсионеров, однако это положение не было одобрено парламентом страны.

«Продолжительность жизни в Румынии ниже, чем в целом по Европейскому союзу, поэтому сейчас нет смысла вносить какие-либо изменения в пенсионное законодательство», — резюмировал министр.

Напомним, в настоящее время мужчины в Румынии имеют право на пенсию после достижения 65 лет. Румынские женщины выходят на заслуженный отдых в 61,6 лет.