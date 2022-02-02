Москва, , 14:23 — REGNUM Российский президент Владимир Путин готов общаться со всеми, включая тех, кто полностью заблуждается насчёт происходящего в России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 февраля журналистам, говоря о возможной телефонной беседе главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о целесообразности такого разговора, представитель Кремля заявил, что «смысл есть в разговоре с кем угодно». И Путин, который открыт для любого общения, готов дать исчерпывающее разъяснение даже тем, у кого нет четкого понимания о ситуации в России.

Песков заявил также, что ни одного телефонного разговора Путина с Джонсоном в Кремле не анонсировали и не будут анонсировать. Если такая беседа состоится, за ней последует традиционное официальное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что его беседа с Путиным, запланированная на 31 января, сорвалась. Британскому премьеру пришлось оправдываться за участие в вечеринках в условиях коронавирусных ограничений.

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