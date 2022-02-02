Ереван, , 14:11 — REGNUM Азербайджан препятствует работе международных организаций в Нагорном Карабахе, включая Международный Комитет Красного Креста, требуя действовать в указанных Азербайджаном рамках. Об этом 2 февраля в ходе пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны с сожалением отметить, что Азербайджан демонстрирует неконструктивный подход по вопросу международных организаций. Они навязывают [ограничения] не только другим международным организациям, но и Международному комитету Красного Креста», — цитирует ТАСС главу армянского внешнеполитического ведомства.

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Мирзоян подчеркнул, что «это единственная организация, которая имела присутствие в Нагорном Карабахе, однако сейчас Азербайджан ограничивает и это».

Глава МИД подчеркнул, что для установления мира и стабильности в регион необходимо, чтобы обе стороны имели политическую волю к достижению согласия.

«Армения заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе, однако мы должны видеть ту же конструктивную позицию со стороны Азербайджана», — отметил Мирзоян.

Однако, по его словам, «агрессивная и антиармянская риторика» со стороны Баку «никак не способствует формированию конструктивной атмосферы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван пытается получить от Азербайджана разъяснения по поводу своего предложения о начале демаркации и делимитации границ.