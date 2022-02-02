Чебоксары, , 14:10 — REGNUM Вопрос о создании маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском с использованием электротранспорта находится на стадии обсуждения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Тестирование гибридного троллейбуса в Чебоксарах Cap.ru

Руководитель города при ответе на вопрос о транспортных изменениях отметил, что в целом будет разработан «новый подход»:

«Недавно приезжала экспертная группа, целью которой является разработка проектов новых маршрутов по городу. Это будет новый подход, цифровой, с «горячими» точками. Оценка данных будет идти не по старинке, не опросным путём на остановках, это будут уже IT-технологии: это будет передача данных платежей по картам, по проездным билетам, по концентрации абонентов сотовой связи на остановках и их передвижению по городу. Это будет глубокое, современное погружение именно в разработку маршрутов», — заверяет Денис Спирин.

Он также сообщил, что также может быть пущен электротранспорт между двумя городами:

«Есть такая мысль: объединение маршрутной сети Чебоксар и Новочебоксарска именно электротранспортом. Но понятно, что это не троллейбус с рогами, это будет электротранспорт какой-либо. Такие мысли есть, но это всё требует более детального подхода, боле серьёзного разграничения».

Сити-менеджер Чебоксар отметил, что «процесс идёт» по данному транспортному вопросу. И выразил надежду на то, что «в ближайшее время мы, скорее всего, это увидим».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Чувашии запустили троллейбус по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, но проработал он три месяца и был закрыт после начала пандемии коронавируса. На данном маршруте курсировали четыре троллейбуса с автономным ходом и власти Чебоксар заявляли, что это принесло «колоссальный убыток» столичному троллейбусному управлению.

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