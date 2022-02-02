На маршрут Чебоксары – Новочебоксарск могут вернуть электротранспорт
Чебоксары, 2 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вопрос о создании маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском с использованием электротранспорта находится на стадии обсуждения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции глава администрации Чебоксар Денис Спирин.
Руководитель города при ответе на вопрос о транспортных изменениях отметил, что в целом будет разработан «новый подход»:
Он также сообщил, что также может быть пущен электротранспорт между двумя городами:
Сити-менеджер Чебоксар отметил, что «процесс идёт» по данному транспортному вопросу. И выразил надежду на то, что «в ближайшее время мы, скорее всего, это увидим».
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Чувашии запустили троллейбус по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, но проработал он три месяца и был закрыт после начала пандемии коронавируса. На данном маршруте курсировали четыре троллейбуса с автономным ходом и власти Чебоксар заявляли, что это принесло «колоссальный убыток» столичному троллейбусному управлению.