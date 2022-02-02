Кострома, 2 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Костромской области перешли на смешанный формат обучения и «дистант» из-за COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Регион продолжает обновлять антирекорды по заболеваемости, за последние сутки коронавирус выявили у 489 человек. С начала месяца количество заражений выросло в 12 раз.

Наталья Диева ИА REGNUM Главный корпус Костромского государственного университета

Костромская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХ) приняла решение о переходе на смешанный формат обучения с 31 января по 27 февраля 2022 года. Теоретические занятия будут проводиться в онлайн формате, лабораторные и практические занятия — очно.

По информации врио проректора вуза по учебной работе Максима Ермушина, при выявлении заболевшего в группе остальных студентов не будут оставлять на карантин, так как в учреждении реализуются все профилактические меры — масочный режим, социальная дистанция и обучение в две смены. К тому же, почти 100% преподавателей КГСХ сделали прививки от коронавируса. Доля вакцинированных среди студентов составляет 67%.

Костромской государственный университет перешёл на смешанный формат обучения более года назад, решение о его отмене пока не принималось. На данный момент в вузе, где работают более 500 преподавателей и обучаются более 5 тысяч студентов, болеют COVID-19 25 человек. Прививки имеют 80% преподавательского состава и 45% учащихся.

Костромская духовная семинария перешла на дистант до 26 февраля 2022 года. Военная академия РХБ защиты в Костроме продолжит работу в обычном режиме. По словам заместителя начальника академии Олега Болтыкова, в академии привито 100% преподавателей и курсантов. К тому же, курсанты проживают непосредственно на территории академии. Учитывая эти обстоятельства, в Академии считают, что риск заражения в образовательном учреждении минимален.