Москва, , 14:09 — REGNUM Увеличение суточного транзита газа через Украину в Европу в два раза вполне закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Ёмкость для транспортировки углекислого газа Александр Погожев © ИА REGNUM

«Европейские хранилища газа серьезно опустошены, а отопительный сезон еще не закончен. Европе очень сложно заменить кем-то Россию на газовом рынке.

Поставки газа из США, Алжира или Ирана будут не самыми выгодными для европейских государств, в первую очередь, по причине высоких логистических издержек.

Внутренние потребности Китая и Канады превышают объемы их добычи, поэтому речь о поставках в другие регионы также не идет.

У относительно небольших поставщиков, таких как Азербайджан, Туркмения и Казахстан просто не хватит мощностей для увеличения объемов экспорта.

Недавние разговоры о поставках СПГ из Австралии также не находят продолжения. Как ни крути, а европейским странам все равно приходится договариваться именно с Россией.

Тем более, сейчас очень подходящий момент: нынешнее обновление цен делает покупку российского трубопроводного газа значительно выгоднее, чем январе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2022 года прокачка российского трубопроводного газа через территорию Украины в Европу выросла в два раза, почти достигнув уровня долгосрочного транзитного контракта.

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