Москва, 2 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Увеличение суточного транзита газа через Украину в Европу в два раза вполне закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость для транспортировки углекислого газа

«Европейские хранилища газа серьезно опустошены, а отопительный сезон еще не закончен. Европе очень сложно заменить кем-то Россию на газовом рынке.

Поставки газа из США, Алжира или Ирана будут не самыми выгодными для европейских государств, в первую очередь, по причине высоких логистических издержек.

Внутренние потребности Китая и Канады превышают объемы их добычи, поэтому речь о поставках в другие регионы также не идет.

У относительно небольших поставщиков, таких как Азербайджан, Туркмения и Казахстан просто не хватит мощностей для увеличения объемов экспорта.

Недавние разговоры о поставках СПГ из Австралии также не находят продолжения. Как ни крути, а европейским странам все равно приходится договариваться именно с Россией.

Тем более, сейчас очень подходящий момент: нынешнее обновление цен делает покупку российского трубопроводного газа значительно выгоднее, чем январе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2022 года прокачка российского трубопроводного газа через территорию Украины в Европу выросла в два раза, почти достигнув уровня долгосрочного транзитного контракта.

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