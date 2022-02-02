Москва, 2 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Центр современного искусства, многофункциональный общественный комплекс и гостиница появятся в Москве на Хорошёвском шоссе. Об этом 2 февраля сообщили в комплексе градостроительной политики столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в парк «Ходынское поле» со станции метро «ЦСКА»

Объекты будут возведены на участке по адресу: Хорошёвское шоссе, владение 38А (район Хорошёвский, рядом со станцией метро «ЦСКА»).

"Территория площадью 1,7 га предоставлена АО Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк» на пять лет для строительства объектов общей площадью порядка 130 тыс. кв. метров», — рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что участок примыкает к торговому центру.