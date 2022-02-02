Москва, , 14:08 — REGNUM Певица Ирина Дубцова попала в больницу. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта.

Певица Ирина Дубцова Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам артистки, её организм «дал сбой». Дубцова не объяснила, что именно стало причиной госпитализации, однако уточнила, что это не коронавирус.

Певица также рассказала о переносе концерта в Москве, который был запланирован на 4 февраля 2022 года. Выступление состоится 7 марта.

Ранее Ирина Дубцова стала лауреатом премии «Золотой граммофон». Награду ей принесла песня «Под дождём», записанная с музыкантом Артёмом Качером.

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