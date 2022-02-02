Москва, 2 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Певица Ирина Дубцова попала в больницу. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица Ирина Дубцова

По словам артистки, её организм «дал сбой». Дубцова не объяснила, что именно стало причиной госпитализации, однако уточнила, что это не коронавирус.

Певица также рассказала о переносе концерта в Москве, который был запланирован на 4 февраля 2022 года. Выступление состоится 7 марта.

Ранее Ирина Дубцова стала лауреатом премии «Золотой граммофон». Награду ей принесла песня «Под дождём», записанная с музыкантом Артёмом Качером.