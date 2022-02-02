Тюмень, 2 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На тюменской базе отдыха «Боровое» потушен пожар в прокате лыж, который загорелся днём 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Сгоревший прокат лыж на базе «Боровое»

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12:18 (10:18 мск.). Открытое горение на площади 450 кв. м в 13:02 (11:02 мск) было локализовано. Пожар потушен в 15:28 (13:28 мск). В ликвидации пожара участвовали 37 человек и 15 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сведений о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.