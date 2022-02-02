Далматово, Курганская область, 2 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В администрации Далматовского района Курганской области сообщили о том, что могила героя Гражданской войны Станислава Рукманиса, расположенная на центральной площади районного центра, может быть перенесена.

Musey.dalmatovo.ru Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово

«Могила расположена на [Успенской] площади [города Далматово], где проходят праздники общегородские: Новый год, 8 марта, детские праздники», — заявила представитель районной администрации Наталья Татар в интервью ИА Красная Весна.

По её словам, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. Могилу могут перенести в рамках благоустройства центральной части города. Вот районные власти и решили сначала ознакомиться с мнением жителей города.

По словам Татар, предпосылки к такому решению уже есть: в районную администрацию поступают обращения от жителей, которые говорят, что проведение праздников на месте, где находится захоронение, — «это кощунство».

Что касается статуса этого захоронения, которое находится в списке памятников регионального значения Курганской области, Татар ответила, что памятником считается исключительно могила, то есть всё, что находится под землей, тогда как обелиск памятником не является.

Она добавила, что общественная комиссия начнёт рассматривать вопрос о возможном переносе могилы Станислава Рукманиса после 6 февраля. Члены комиссии учтут мнения, высказанные жителями. Кроме того, переноса не будет без положительного заключения историко-культурной экспертизы и согласования с Минкультом РФ.

Напомним, разведчик Рукманис погиб 28 июля 1919 г. в бою за возвращение Далматово в состав Советской России. Памятник над его могилой был установлен в 1920 году.