Рига, 2 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум.

Yarregion.ru Автобусы

В настоящее время средний возраст автобусного парка столицы Латвии составляет почти 14 лет, поэтому принято решение продолжить закупку современных автотранспортных средств. Об этом сообщили в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme.

На основании ранее заключенных договоров Рига в 2022 году получит 88 автобусов новейшего поколения польской компанией Solaris Bus&Coach. С их поставкой средний возраст автобусного парка снизится до 9,5 года.

На данный момент производителем в Латвию уже отправлены восемь автобусов. Все 88 автобусов будут длиной 18 метров и с низким полом. В одном автобусе 37 сидячих мест и 137 стоячих.

В 2013 году Rigas satiksme заключила договор с Solaris Bus&Coach о поставке автобусов на сумму 75,8 млн евро. Соглашение предусматривало поставку 175 новых автобусов с завершением договора в 2019 году. В 2018 году договор был продлен.