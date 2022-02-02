Варшава, 2 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский принял участие в церемонии подписания договора о сотрудничестве правительства с музеем Циприана Норвида в Дембинках (Мазовецкое воеводство). Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что работа этого просветительского учреждения с 1 февраля будет финансироваться из государственного бюджета.

Петр Глиньский отметил в беседе с журналистами, что музей Циприана Норвида в Дембинках является результатом плодотворного сотрудничества многих учреждений местного самоуправления, но его развитие теперь поддержит министерство культуры.

«Необходимо финансирование из государственного бюджета, чтобы учреждению можно было работать должным образом», — заявил Глиньский.

По его словам, изначально годовой бюджет музея будет составлять 1 млн 400 тыс. злотых, из чего 1 млн 300 тыс. — это вклад министерства культуры.

Музей классика польской литературы, поэта и драматурга Циприана Норвида в Дембинках был создан 25 августа 2021 года, а начал свою деятельность уже 15 сентября. Выбор дворца в Дембинках для усадьбы музея не случаен — будущий поэт провел здесь свое детство.