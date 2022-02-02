Гергебильский район, Дагестан, , 14:04 — REGNUM В Дагестане уличили в трудоустройстве «мертвых душ» бывшего главного врача и сотрудника отдела кадров Гергебильской центральной районной больницы. При их участии был фиктивно принят на работу мужчина, за которого в течение трех лет получали зарплату мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В 2016 году экс-руководитель больницы издал и подписал приказы о принятии на работу местного жителя. Тот три года не появлялся на рабочем месте, однако сотрудник кадровой службы исправно вносила его в табели. Денежные средства согласно штатному расписанию перечислялись на банковскую карту одной из участниц преступной схемы. Всего было получено 230 тыс. рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранта дела они обвиняются в пособничестве в мошенничестве с использованием своего служебного положения, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием своего служебного положения, служебном подлоге и подделке официального документа.