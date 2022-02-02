Тбилиси, 2 февраля 2022, 14:03 — REGNUM В Грузии жители Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети 2 февраля вышли на протестные акции, выступая против роста цен. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По данным журналистов, акции организовали члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». Они собрались возле офисов правящей партии «Грузинская мечта».
Сообщается, что протестующие вышли с платами «Время перемен», «Правительство над нами смеется», «Лекарства и топливо подорожали». Активисты также заявили, что молодёжь уезжает из страны, а остаются одни пенсионеры.
Протестующие требуют от «Мечты» повысить зарплаты и искоренить коррупцию. Акции проходят без происшествий.