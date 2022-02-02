Тбилиси, 2 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Грузии жители Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети 2 февраля вышли на протестные акции, выступая против роста цен. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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По данным журналистов, акции организовали члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». Они собрались возле офисов правящей партии «Грузинская мечта».

Сообщается, что протестующие вышли с платами «Время перемен», «Правительство над нами смеется», «Лекарства и топливо подорожали». Активисты также заявили, что молодёжь уезжает из страны, а остаются одни пенсионеры.

Протестующие требуют от «Мечты» повысить зарплаты и искоренить коррупцию. Акции проходят без происшествий.