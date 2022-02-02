Элиста, , 14:03 — REGNUM В Калмыкии суд рассмотрит уголовное дело о краже крупного рогатого скота и лошадей, принадлежащих жителям Яшалтинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 2 февраля.

Крупный рогатый скот

Житель соседнего региона обвиняется в совершении пяти краж. Действовал злоумышленник не один. Хищения животных из хозпостроек и с пастбищ происходили в период с октября по декабрь 2015 года. Ущерб превысил 330 тыс. рублей. В ходе следствия убытки были возмещены.

Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы которого рассмотрит Яшалтинский районный суд.