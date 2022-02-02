Москва, 2 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. К старту одного из главных спортивных событий года ВКонтакте подготовила несколько олимпийских проектов. Тематическая лента «Пекин-2022» объединит главные новости Игр. В мини-приложении «Спорт» появится новый раздел, где можно будет следить за медальным зачётом и устанавливать олимпийские эмодзи-статусы. Поддержать сборную Олимпийского комитета России поможет кампания #wewillROCyou.

ИА REGNUM Пиктограммы зимней олмпиды в Пекине

Спорт — одна из наиболее популярных тем среди пользователей ВКонтакте. В ближайшие несколько недель их ждут активные обсуждения самых громких событий из мира фигурного катания, хоккея, биатлона, лыжных гонок и многих других зимних видов спорта.

Новая лента объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады. Здесь можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачётом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится возможность и прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.

Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах: vk.com/feed/beijing2022.

К Олимпиаде ВКонтакте также запустит специальный раздел в мини-приложении «Спорт». Пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом и узнать, какое место в нём занимает сборная. Также из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр.

В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями. Друзья узнают, за какими соревнованиями на Играх следишь активнее всего, — например, за сноубордом, кёрлингом или конькобежным спортом.

К Олимпиаде пользователей ВКонтакте ждут и другие проекты. Их объединит символ зимы — снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвящённым Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.

Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee). Участниками кампании уже стали знаменитости и лидеры мнений: Тина Канделаки, Тимати, DJ Smash, Сергей Лавров, Мария Захарова и многие другие. А теперь к ней смогут присоединиться все желающие.

Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи Клипов ВКонтакте. Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Кроме того, в «Клипах» можно будет почувствовать атмосферу Олимпиады. На платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #пекин2022, которая соберёт все ролики об Играх. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи «Клипов» призовут болеть за сборную.

Виктор Першин. «Миллионы любителей спорта ВКонтакте будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта — поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх. Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвящённые чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения «Спорт» привлёк тогда 7 млн человек», — считает руководитель спортивных проектов ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте традиционно запускает тематические ленты к крупным спортивным событиям. Лента «Токио-2020» собрала самые яркие моменты летней Олимпиады, разные мнения болельщиков и экспертов. Она объединила 21 млн пользователей, а в день ленту просматривали в среднем 2,9 млн человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу ВКонтакте появилась лента «Евро-2020» — она стала второй по вовлечённости пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.