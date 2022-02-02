Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:03 — REGNUM Жительницу Каменска-Уральского задержали за убийство малолетнего сына. Об этом сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

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По версии следствия женщина убила 9-месячного сына в ночь на 2 февраля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ближайшее время женщине предъявят обвинение. После этого ей изберут меру пресечения.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение по факту убийства ребенка поступило от его бабушки. После совершения преступления мать мальчика причинила себе травмы. Ее доставили в больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают причины трагедии.