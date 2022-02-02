Пенза, 2 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется 3 февраля в Пензенской области. По данным региональных метеослужб, ожидается гололед и налипание мокрого снега.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

В ночь на 3 февраля обещают облачную погоду, пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами вероятен гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза. Днем осадки в виде мокрого снега сохранятся. Температура воздуха повысится до +1…— 4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ночью и днем 3 февраля с сохранением 04 февраля местами ожидаются сильные осадки — снега и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы.

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