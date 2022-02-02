Кито, 2 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Число погибших в результате схода лавины, пронесшейся по кварталам в Кито после сильного ливня, возросло до 24 человек. Об этом пишет агентство EFE.

Кито

Соответствующую информацию подтвердил мэр Кито Сантьяго Гуардерас в заявлении журналистам после заседания Комитета по чрезвычайным операциям столичного округа, который оценивал сложившуюся ситуацию.

Ранее в связи с трагедией в Кито был объявлен трехдневный траур.