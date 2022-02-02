Париж, 2 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Накануне поездки в Норд и Па-де-Кале президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью La Voix du Nord, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон

«Я уже сказал, что думаю о проектах, энтузиазме и любви, которые испытываю к нашей стране. Но в первую очередь я зациклен на том, что острая фаза эпидемии и пик нынешнего геополитического кризиса позади», — заявил Эммануэль Макрон.

В начале января президент Франции выразил желание стать кандидатом на пост президента страны.«Я буду президентом до конца», — добавил Эммануэль Макрон.

Президент посетит музей и отправится в бывший шахтерский город Левен, где почтит память 42 горняков, погибших 27 декабря 1974 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции действие запрета на загрязняющие окружающую среду автомобили перенесли на 2023 год.