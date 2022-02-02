Москва, , 14:01 — REGNUM Поведение Соединённых Штатов в отношении санкций непредсказуемо. Это не может не вызывать беспокойство. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о возможных разрушительных санкциях против РФ, которые заблокируют банковские операции с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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«В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо, — подчеркнул Песков. — США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане».

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При этом он отметил, что у Москвы есть «планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий».

«Мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности на европейском континенте», — добавил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелёв заявил, что готовность российских банков работать в условиях финансовых санкций Запада пока не очевидна. Он напомнил, что меры, которые планируется предпринять со стороны США в отношении России — они будут затрагивать финансовую сферу деятельности, сферу деятельности российских банков.

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