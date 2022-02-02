Вашингтон, , 13:58 — REGNUM США запросили проведение 3 февраля экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетными испытаниями КНДР. Об этом сообщили ряд информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что запрос также поддержали Великобритания и Франция.

Отметим, что назначить заседание может только Россия, так как страна является председателем Совета Безопасности ООН в феврале.

Напомним, что в середине января США призвали расширить санкции против Северной Кореи, однако не получили поддержки со стороны России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января власти Северной Кореи подтвердили запуск баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря.

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