Кош-Агачский район, Алтай, 2 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году с профилактической целью против чумы привили 18 258 человек, в том числе 16 793 жителя Кош-Агачского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чумная палочка при флюоресцентной микроскопии

Всего за последние пять лет в регионе вакцинировано 90,8 тыс. жителей республики, в том числе 83,1 тыс. взрослых и детей в Кош-Агачском районе. Как отмечается, это позволило избежать заболевания чумой людей, несмотря на ежегодно фиксируемые случаи заражения чумой животных вблизи стоянок животноводов.

Отметим, что вакцинации подлежат дети с двух лет и взрослые, проживающие на энзоотичной по чуме территории. К таковым в республике относится Кош-Агачский район, где располагается природный очаг опасного заболевания.

«В 2021 г. эпизоотии чумы общей физической площадью — 415,2 кв. км выявлены в Кош-Агачском районе на 6 участках… Средняя заражённость носителей в очаге в 2021 г. составила — 1,9%, в том числе сурков — 6,7%. Средняя зараженность блох — 0,35%», — отметили в управлении.