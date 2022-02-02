Москва, 2 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не стала подтверждать или опровергать подлинность ответов США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованных 2 февраля испанской газетой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это к США», — сказала Захарова РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть подлинность текстов.

Вместе с тем дипломатический источник подтвердил агентству, что тексты, опубликованные испанским ежедневником El País, подлинные. В публикации на сайте издания отмечалось, что тексты предоставили «Киев и Мадрид».

Как сообщало ИА REGNUM, в документах, которые НАТО и США представили в ответ на соглашение, предложенное Россией в декабре 2021 года, говорится о неготовности Вашингтона и Брюсселя отказаться от расширения НАТО. При этом отмечено, что США и НАТО не хотят конфронтации и согласны обсудить с Москвой некоторые аспекты безопасности.

Читайте также: В Испании опубликовали ответ НАТО и США на предложения России