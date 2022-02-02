Тамбов, 2 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 85 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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2 февраля выявлено 689 новых случаев заражения коронавирусом — на 102 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 69 тыс. 10 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 98 пациентов, в том числе 194 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1953 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.