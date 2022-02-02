Волгоград, 2 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В среду, 2 февраля, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгограде более ста активистов «Молодой Гвардии Единой России» почтили память воинов, которые героически отстояли город в годы Великой Отечественной войны.

МГЕР Мамаев Курган

Молодогвардейцы провели масштабную памятную акцию, в ходе которой развернули на Мамаевом Кургане 70-метровую Георгиевскую ленту. С полотнищем в руках они поднялись к монументу «Родина-мать зовет!», где почтили память Героев, возложив цветы к памятнику. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Автор «79 лет назад завершилось сражение, положившее начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Каждая пядь из ста тысяч квадратных километров, где бои шли 200 дней и ночей, полита кровью советского солдата. Более двух миллионов человек героически сражались за город и положили начало Великой Победе, мы благодарны каждому из Героев и передаём память о подвиге советского народа новому поколению», — сказал Антон Демидов.

В этот день молодогвардейцы также навестили ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы: активисты привезли им сладкие наборы к чаю. Одним из ветеранов стал Александр Николаевич Ерёмин — в военные годы его называли «четырнадцатилетним капитаном». После седьмого класса Александр Николаевич окончил курсы судоводителей, а в 1942 году вместе с отцом на небольшом буксире возил в Сталинград боеприпасы. Затем вчерашнему школьнику самому доверили командовать судном: под бомбежками он переправлял в город солдат, спасал тонущих.

Напомним, Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Проходила она на огромной территории — свыше 100 000 кв. км. В отдельные периоды битвы в ней участвовало около 2 млн. человек с обеих сторон, до 2 тыс. танков, до 2 000 самолетов и до 26 тыс. орудий и минометов.