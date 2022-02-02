Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с капитаном команды Денисом Кулаковым. Правый защитник будет играть за «Урал» еще как минимум полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал»

Fc-ural.ru

Срок прежнего договора с Кулаковым истекал летом 2022 года. Новое соглашение подписано до лета 2023. В составе «Урала» защитник выступает уже шесть с половиной лет. 20 ноября Кулаков провел двухсотый матч за команду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой недели уральский клуб подписал контракт с Олегом Шатовым, ранее выступавшим за «Рубин». Соглашение с экс-полузащитником сборной России рассчитано до конца нынешнего сезона в Российской премьер-лиге.