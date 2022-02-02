Томск, 2 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Следствие в Томской области разыскивает неизвестного мужчину, пытавшегося затащить маленькую девочку в заброшенный дом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в следственном управлении СКР по региону.

(сс) Tobias «ToMar» Maier В маске

Злоумышленник напал на школьницу днём 31 января в Томске. По данным ведомства, на вид ему 20−25 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения.

Всех, кто обладает информацией о личности данного мужчины, просят обратиться в следственные органы или полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). По предварительным данным, неизвестный 31 января увидел идущую из школы девочку и предложил показать ей щенков. Он повёл школьницу в сторону заброшенного дома, но в итоге отпустил и скрылся, так как она громко кричала. В правоохранительные органы обратились родители ребёнка.