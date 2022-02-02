Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Снизить нагрузку на поликлиники можно с помощью оформления больничных листов в онлайн-режиме. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его мнению, люди должны иметь возможность открыть и закрыть больничный лист, не приходя в поликлинику на приём.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электронная очередь

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«Зачем людей заставлять приходить в поликлинику? Должна быть возможность открыть и закрыть больничный дистанционно. Реализуйте это срочно. Это уже работает в ряде регионов. Давайте людям упростим эти процедуры», — отметил донской губернатор в ходе заседания регионального оперштаба.

Голубев потребовал также исключить ситуацию, когда люди не могут дозвониться в поликлинику и вызвать врача на дом.

ИА REGNUM напоминает, что электронные листы нетрудоспособности (ЭЛП) существуют не первый год. Однако, чтобы закрыть больничный лист, необходимо посетить поликлинику. Жители Москвы, которые переболели COVID-19, гриппом или ОРВИ, с 27 января получили возможность закрывать больничные листы дистанционно. С 4 февраля жители Московской области смогут закрыть электронный больничный лист с помощью горячей линии «122».